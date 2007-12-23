Тимошенко: про вибори нехай думають інші

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір наводити лад в країні, а не думати про президентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам в Донецьку після завершення зустрічі з трудовим колективом шахти ім. Засядька.

«Нам потрібно займатися справами. Хто хоче далі боротися – хай далі бореться. Я хочу займатися прикладними справами і наводити лад в країні, а про вибори нехай думають інші», – сказала прем`єр, коментуючи можливість свого висунення кандидатам у президенти на чергових президентських виборах.