Тимошенко хоче поміняти Генпрокурора, але на кого - не знає

Прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО поки невідома кандидатура на посаду генерального прокурора України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам в Донецьку після завершення зустрічі з трудовим колективом шахти ім. Засядька.

«Відповідно до Конституції, кандидатуру на посаду генерального прокурора вносить Президент, а не прем`єр-міністр. Тому я поки не знаю кандидатуру, яку внесе Президент», – сказала прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає безумовною необхідністю призначення нового генпрокурора.

За її словами, новий генеральний прокурор після свого призначення визначиться з керівним прокурорським складом в регіонах України. «Мені здається, що новий прокурор повинен дуже ретельно подивитися, де прокурори прикривали порушення законів і порушення прав людини», – пояснила прем`єр-міністр.