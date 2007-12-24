Тимошенко не розуміє, чому ціни світові, а зарплати - українські

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО ініціює введення диференційованої шкали встановлення мінімальної зарплати для різних професій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні, виступаючи на зустрічі з трудовим колективом цього підприємства.

«Те, що у нас встановлюється одна мінімальна заробітна плата для тих, хто працює в нормальних теплих умовах, і для тих, хто працює в умовах ризику, є неправильним і ненормальним», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, на її думку, мінімальна зарплата для шахтарів «повинна починатися з інших меж». Глава уряду повідомила, що новий склад Кабінету міністрів нині вивчає досвід з формування зарплати шахтарів країн СНД і близького зарубіжжя, відповідно до якого існує диференційована шкала мінімальних зарплат для різних професій.

Прем`єр-міністр також повідомила, що уряд має намір проаналізувати рівень цін на продукцію, що експортується за світовими цінами. «Якщо, приміром, метал продається за світовими цінами, то у мене виникає запитання - чому зарплати далеко не світові?», - запитала прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО розраховує, що парламент ухвалить законопроект про введення диференційованої шкали встановлення мінімальної зарплати для різних професій. «Якщо не до Нового року, то відразу після Нового року», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.