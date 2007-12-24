Житомирський губернатор ще подивиться на поведінку депутатів

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Юрій ЗАБЕЛА заявляє, що питання про призначення позачергових виборів облради вирішуватиметься після сесії, запланованої на 27 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЗАБЕЛА повідомив журналістам під час робочої поїздки до Романівського району Житомирщини.

«Буде сесія облради 27 грудня, будемо бачити, яким стане це зібрання, побачимо, які питання будуть там поставлені депутатським корпусом, а тоді вже буде моя реакція на адресований мені лист голови облради з проханням ініціювати перед українським парламентом позачергові вибори Житомирської обласної ради», - сказав керівник області.

Він також повідомив про намір спочатку вивчити позицію депутатів облради щодо проведення дострокових виборів до органів місцевого самоврядування, а потім вже вирішувати, чи задовольнити йому прохання голови Житомирської обласної ради Ірини СИНЯВСЬКОЇ, чи ні.

Як повідомляв УНІАН, І.СИНЯВСЬКА звернулася з офіційним з листом до голови ОДА, в якому просить порушити перед Верховною Радою України питання про призначення позачергових виборів Житомирської облради «з метою захисту спільних інтересів територіальних громад області та, керуючись частинами 2, 4 ст.78 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».