Тимошенко не допустить підвищення пенсійного віку

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не допустить підвищення пенсійного віку в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала вчора, виступаючи в Донецьку на зустрічі з трудовим колективом шахти ім. Засядька.

«Я хочу вам сказати, що наша команда не допустить таких речей ніколи. Тому що підвищення віку виходу на пенсію для наших умов життя і охорони здоров`я недопустимі», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, «як можна наших чоловіків відправляти на пенсію в 65 років, якщо середня тривалість життя в Україні становить 62 роки?». «Кого відправляти? - висловила подив прем`єр-міністр. – З цього питання не хвилюйтеся, ми цього не допустимо».