Тимошенко не допустить підвищення пенсійного віку
04:01, 24 грудня 2007Політика
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Бо не буде кого відправляти на пенсію
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не допустить підвищення пенсійного віку в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала вчора, виступаючи в Донецьку на зустрічі з трудовим колективом шахти ім. Засядька.
«Я хочу вам сказати, що наша команда не допустить таких речей ніколи. Тому що підвищення віку виходу на пенсію для наших умов життя і охорони здоров`я недопустимі», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
За її словами, «як можна наших чоловіків відправляти на пенсію в 65 років, якщо середня тривалість життя в Україні становить 62 роки?». «Кого відправляти? - висловила подив прем`єр-міністр. – З цього питання не хвилюйтеся, ми цього не допустимо».
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