Сьогодні Ющенко представить трьох міністрів

Повідомлення прес-служби глави держави

Сьогодні о 15.00 у приміщенні Міністерства оборони (пр. Повітрофлотський, 6) Президент України Віктор ЮЩЕНКО представить міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА. Як повідомляє прес-служба глави держави, о 15.45 у приміщенні Міністерства внутрішніх справ (вул. Богомольця, 10) В.ЮЩЕНКО представить міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА. О 16.30 у приміщенні Міністерства юстиції (пров. Рильського, 13) Президент представить міністра юстиції Миколу ОНІЩУКА. Акредитація представників ЗМІ на всі заходи до 13.00 за телефонами: 255-63-18, 255-78-44, 255-74-02.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter