Сьогодні Ющенко представить трьох міністрів
10:33, 24 грудня 2007Політика
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Повідомлення прес-служби глави держави
Сьогодні о 15.00 у приміщенні Міністерства оборони (пр. Повітрофлотський, 6) Президент України Віктор ЮЩЕНКО представить міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА.
Як повідомляє прес-служба глави держави, о 15.45 у приміщенні Міністерства внутрішніх справ (вул. Богомольця, 10) В.ЮЩЕНКО представить міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.
О 16.30 у приміщенні Міністерства юстиції (пров. Рильського, 13) Президент представить міністра юстиції Миколу ОНІЩУКА.
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