Шлагбаум під Кабміном пустили на таран

Протестувальники виламали металевий шлагбаум і намагалися використовувати його як таран, щоб прорвати оточення міліції. Правоохоронці у відповідь знову застосували кийки та сльозогінний газ, відбивши атаку мітингувальників, повідомляє РІА Новини.

Правоохоронні органи забарикадували зсередини всі в'їзди і виїзди з будівлі уряду та адміністрації президента.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, під час сутичок травму отримав співробітник міліції, в якого кинули металевою трубою, розбивши йому обличчя. На місце події викликали "швидку допомогу", потерпілий госпіталізований.