Шлагбаум під Кабміном пустили на таран
17:37, 24 листопада 2013Політика
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Мітингувальники на підтримку угоди про асоціацію України з ЄС зробили спробу штурму кабінету міністрів у Києві
Мітинг під Кабміном
Протестувальники виламали металевий шлагбаум і намагалися використовувати його як таран, щоб прорвати оточення міліції. Правоохоронці у відповідь знову застосували кийки та сльозогінний газ, відбивши атаку мітингувальників, повідомляє РІА Новини.
Правоохоронні органи забарикадували зсередини всі в'їзди і виїзди з будівлі уряду та адміністрації президента.
Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, під час сутичок травму отримав співробітник міліції, в якого кинули металевою трубою, розбивши йому обличчя. На місце події викликали "швидку допомогу", потерпілий госпіталізований.
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