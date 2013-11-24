В міліції кажуть, що газ використовували законно
17:17, 24 листопада 2013Суспільство
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Міліція на законних підставах застосувала сльозогінний газ проти учасників акції на підтримку євроінтеграції України, які намагалися прорватися до будинку уряду.
Правоохоронці відповідно до «Закону про міліцію» застосували сльозогінний газ / Фото: ФБ Олександр Аронець
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у м.Києві, правоохоронці відповідно до «Закону про міліцію» застосували сльозогінний газ.
«Але це застосування газу було немасовим, а лише стосовно окремих осіб у відповідь на застосування ними сльозогінного газу та у зв’язку з їхніми агресивними діями», - зазначили в ВЗГ, додавши, що наразі інформації про затриманих чи постраждалих немає.
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