В міліції кажуть, що газ використовували законно

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у м.Києві, правоохоронці відповідно до «Закону про міліцію» застосували сльозогінний газ.

«Але це застосування газу було немасовим, а лише стосовно окремих осіб у відповідь на застосування ними сльозогінного газу та у зв’язку з їхніми агресивними діями», - зазначили в ВЗГ, додавши, що наразі інформації про затриманих чи постраждалих немає.