Медики розповіли про допомогу учасникам Євромайдану

В місті, як завжди, чергує сто сорок п’ять медичних бригад вдень та сто п’ять у нічний час. У зв’язку з мітингами, які проходять у центрі столиці, у місцях масового скупчення людей організовано тимчасові пункти базування карет екстреної медичної допомоги.

Протягом минулої доби за допомогою до медичних працівників звернулось шістнадцять мітингувальників. П’ятьом учасникам акцій була надана медична допомога прямо на місці, одинадцятьох доставлено в стаціонарні відділення міських лікарень, п’ятеро пацієнтів залишились там для подальшого лікування.

У тих, хто потрапив у стаціонар, лікарі виявили травми, у одного учасника мітингу виникли судоми, у людини похилого віку лікарі діагностували інсульт.