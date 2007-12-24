У Москві заарештували дочку Шендеровича

Журналіст Віктор Шендерович має намір "законним чином" добиватися покарання судді, яка винесла ухвалу про арешт його дочки і ще трьох свідків у справі про пікет в захист Олега Козловського. "Як мінімум, такого суддю треба звільняти, позбавляти права вершити долі інших людей, - відзначив він в прямому ефірі "Эхо Москвы"-Я вважаю, що в "обезьяннике" повинна сидіти вона, а не затримані, і постараюся цим зайнятися".

В.Шендерович також розповів, що його дочка і її товариші, затримані напередодні "за нецензурну образу суду", до цих пір знаходиться у ВВС "Тверское". "Зараз вирішують, вести їх до суду чи до слідчого, оскільки у них виписані повістки на один час", - відмітив журналіст. За його словами, складається враження, що "після того, як ця справа одержала деякий розголос, після того, як у ВВС півночі провів член Громадської палати Миколи Сванідзе, його намагаються спустити на гальмах". "Я сподіваюся, що все закінчиться добре", - відзначив В.Шендерович.

Журналіст додав, що у четвер, 27 грудня, в Тверському суді відбудеться розгляд його справи - за звинуваченням у несанкціонованому пікеті на захист Г.Каспарова.