У НУ-НС придумали тест на щирість для депутатів

Блок “Наша Україна – Народна Самооборона” виконає усі свої зобов’язання, дані виборцям у соціально-економічній, політичній, гуманітарній сферах, у відповідності до своєї програми та угоди демократичної коаліції. Про це у коментарі офіційному сайту блоку сказав заступник голови фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Руслан Князевич.

“Одним з таких зобов’язань, яке слід виконати в найкоротший термін, є скасування депутатської недоторканості. Це відбудеться у відповідності до виборчого гасла “Нашої України – Народної Самооборони „Закон один для всіх”, - сказав він.

Князевич також зауважив, що “Блок “Наша Україна – Народна Самооборона” підтримує ініціативу Президента щодо якнайшвидшого розгляду даного питання у Верховній Раді”.

“Питання скасування депутатської недоторканості – принципове для нашого Блоку, оскільки ще у вересні ми зібрали 5 мільйонів підписів громадян, що підтримали цю ініціативу”, - наголосив Князевич.

“Голосування за скасування депутатської недоторканості буде тестом на щирість для всіх депутатів, в тому числі для членів колишньої „антикризової коаліції”, які у вересні організували фарс у розпущеній Верховній Раді зі скасування депутатських пільг і недоторканості”, - підкреслив заступник голови фракції.

На думку Князевича, “скасування депутатської недоторканості має відбуватися паралельно із надзвичайно глибокими реформами й кадровим очищенням правоохоронних органів, що, з одного боку, зробить неможливим застосування правоохоронних органів з політичною метою, та водночас унеможливить параліч цих органів у боротьбі з корупцією і злочинністю на будь-яких щаблях”.

“Наразі необхідне максимально прискіпливе ставлення до кадрової політики в правоохоронних органах, оскільки діяльність насамперед саме в цій сфері визначає довіру чи недовіру населення до влади і держави загалом”, - додав він.