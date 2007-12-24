Янукович каже, що добре вміє користуватись законами

На запитання про тіньову приватизацію за часів прем’єрства Віктора Януковича, зокрема, державних дач, лідер ПР на прес-конференції, що триває зараз, відповів, що єдина дача, яка наразі є в його розпорядженні, виділена йому указом Президента Віктора Ющенка. Будівля знаходиться у Пущі-Водиці та перебуває у жахливому стані, - зауважив екс-прем’єр, але додав, що він – людина проста, і йому достатньо одного ліжка.

На уточнююче запитання про те, хто зараз мешкає у державній дачі “Міжгір’я”, і чому спецназівці, які несуть охорону навколо, ганяють від резиденції журналістів, Янукович у рамках прес-конференції відповідати відмовився. Натомість пообіцяв журналісту розкрити всі ці питання в окремій бесіді. На додаток екс-прем’єр попросив журналістів не переживати за його майбутнє у зв’язку з “дачними скандалами”, які періодично виникають у ЗМІ. “Я дуже добре читаю закони і знаю, як ними користуватись”, - ствердив Янукович.