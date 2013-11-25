Чернігівський Євромайдан знесли - ЗМІ

Сьогодні у Чернігові близько 12.00 державні виконавці за підтримки міліції знесли Євромайдан, розташований у сквері імені Попудренка, поблизу Красної площі.

Як повідомляє “Чернігівщина: події і коментарі”, знесення проходило у достатньо грубій формі, один із мітингувальників облив себе бензином та намагався знійснити самоспалення.

Рішення про знесення прийняв Чернігівський окружний адміністративний суд, за поданням міської влади. Влада мотивувала позив, тим що на її адресу надійшло повідомлення міського УМВС, у якому зазначено, що міліція не може забезпечити безпеку громадян та громадський порядок у місці проведення заходу.

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Під час знесення було задіяно близько 50 правоохоронців, а також людей у цивільному. Намет, сцену, звукову апаратуру кидали до вантажного автомобіля, який згодом зник у невідомому напрямку, йдеться у повідомленні.