У Києві тривають мітинги: біля Кабміну зібралося близько 100 осіб

Зранку у вівторок у центрі Києва прихильники європейського курсу України продовжуються проводити масові акції.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, біля будівлі Кабінету міністрів знаходиться близько 100 осіб, вони скандують “Ганьба”. Водночас, люди продовжують прибувати, також з боку протестантів під’їхала машина зі звукопідсилювальною технікою.

Крім того, продовжується мітинг на підтримку євроінтеграції України і на Європейській площі: лунає музика, люди гріються біля великих металевих діжок з полум’ям. Тут перебуває близьк 50 осіб.

Триває мітинг за євроінтеграцію на Майдані Незалежності. Зокрема, навколо Монументу Незалежності перебувають близько 70 осіб, які тримають прапори.

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Як повідомляв УНІАН, вже п’яту добу у Києві тривають мітинги проти зупинення процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Протести розпочалися стихійно 21 листопада після того, як уряд видав розпорядження про призупинення підготовки до підписання Угоди про Асоціацію між Україною і ЄС 28-29 листопада ц.р. у Вільнюсі.

24 листопада у Києві на Європейській площі відбувся більш як стотисячний мітинг. Кількатисячні мітинги пройшли також по всій Україні.