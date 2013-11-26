Бійку через автобус СБУ на Європейській площі спровокували мітингувальники - очевидець

Журналіст і засновник руху «Я ненавиджу Укравтодор» Андрій Черніков розповів, що бійка між співробітниками спецпідрозділу «Беркут» та мітингувальниками на Європейській площі в Києві була спровокована, скорш за все, учасниками Евромайдана.

За словами репортера, все почалося з появи на розі Трьохсвятительської та Хрещатика білого мікроавтобуса Volkswagen, який був ідентифікований опозиціонерами, як автомобіль з прослуховуванням.

«Після свого виступу до мікроавтобуса підійшов рішучий Яценюк, міліціонер, що стояв поруч з машиною, намагався того щось пояснити. Потім підійшов Тягнибок. За ними пішли й інші люди. Відразу пройшов слух, що це машина прослушки. Хтось зняв з машини номери, потім її знову почали розгойдувати. Люди ліхтариками і телефонами посвітили крізь скло, за ним чітко проглядалася фігура водія», - розповідає журналіст.

Він акцентує увагу на тому, що на допомогу заблокованого автомобіля попрямували бійці спецпідрозділів. ««Беркут» підійшов до нас впритул і зупинився. Натовп повільно пішов на спецназ. Трохи поштовхалися. «Беркут» вичікував. І тут на спецназ рвонув натовп чоловік з 200, ззаду бігли інші. Спецназ почав відбиватися кийками. Перші постраждалі вискакували з натовпу, приходили в себе і знову лізли в бійку. Незабаром було видно застосування газу, але не "Беркутом" а в "Беркут" кимось із натовпу», - описує події очевидець.

Як повідомляв УНІАН, за перешкоджання діяльності співробітникам СБУ, яких вчора на Європейській площі заблокували мітингувальники, відкрито кримінальне провадження

Як потім повідомили у прес-службі СБУ, в автомобілі, затриманому біля мітингу на Європейській площі увечері 25 листопада, перебували співробітники СБУ.

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"У транспортному засобі, затриманому мітингувальниками, перебували співробітники СБУ, які відповідно до своєї компетенції виконували завдання із виявлення за допомогою технічних засобів, радіоканалів можливого керування вибуховими пристроями в місцях масового скупчення людей", - зазначили в СБУ, наголосивши, що такі заходи співробітниками служби завжди вживаються в рамках забезпечення антитерористичної безпеки під час всіх масових акцій.

Також в СБУ зауважили, що окремі громадяни "своїми зухвалими діями пошкодили транспортний засіб, техніку яка була в ньому, а також завдали тілесних ушкоджень співробітникам відомства при викотнанні ними службових обовязків, застосувавши в тому числі сльозогінний газ". В СБУ зазначили, що такі дії відбувалися за безпосередньої участі окремих депутатів.

В СБУ заявили, що "цю заяву слід розглядати як офіційне повідомлення і вона повинна об’єктивно і всебічно розслідуватися відповідними правоохоронними органами".