Адвокат оскаржила постанову про заборону Євромайдану до Різдва

Адвокат Вікторія Москаленко, яка представляла інтереси організаторів миколаївського Євромайдану в Апеляційному суді 23-24 листопада, подала до Одеського апеляційного адміністративного суду скаргу на рішення Миколаївського окружного адміністративного суду про заборону будь-яких масових зборів у центрі Миколаєва до 7 січня 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, адвокат передала скаргу до суду 25 листопада.

У своїй апеляційній скарзі Москаленко наголошує, що рішення Миколаївського окружного адміністративного суду від 24 листопада є незаконним і антиконституційним, оскільки грубо порушує норми матеріального і процесуального права, а також суперечить як Основному Закону України, так і нормам міжнародного права і практиці Європейського суду. На переконання адвоката, це рішення підлягає скасуванню.

Спростувавши доказ судді Миколаївського окружного адміністративного суду Оксани Малих про наявність потенційної загрози для учасників мирних зборів у разі можливих сутичок представників різних політичних сил, Москаленко наводить рекомендації Пленуму Вищого адміністративного суду України, які визначають: «Така небезпека не повинна бути уявлюваною, а ґрунтуватися на конкретних фактах або даних про наявність реальної загрози інтересам національної безпеки і громадського порядку. Органи виконавчої влади і місцевого самоврядування повинні не просто повідомити про реальні погрози, які можуть виникнути у зв`язку з проведенням зборів, а й надати докази, які стали підставою для такого висновку».

На думку адвоката миколаївського Євромайдану, суд не тільки не навів жодного доказу для обґрунтування своєї позиції, а й відмовився взяти до уваги показання свідків учасників мітингу на підтримку євроінтеграційного курсу України і жителів сусідніх будинків (у чиїх нібито інтересах приймалося це рішення), які стверджували, що вони не відчували незручностей від заходу, що відбувався неподалеку.

У скарзі на підставі показань свідків стверджується, що сутичок між громадянами різнополярних поглядів не відбувалося, а натомість відбувалися утиски мирних учасників акції співробітниками міліції.

Як повідомляв УНІАН, у Миколаєві суд заборонив проведення масових акцій з 24 листопада цього року до 7 січня 2014 року.

Таке рішення прийняла суддя Миколаївського окружного адміністративного суду Оксана Малих 24 листопада.

Таким чином суд задовольнив позов виконавчого комітету Миколаївської міської ради за підписом віце-мера Юрія Андрієнка до організаторів Євромайдану на площі Леніна.