У Миколаєві заборонили збирати Євромайдан до 7 січня

У Миколаєві суд заборонив проведення масових акцій з 24 листопада цього року до 7 січня 2014 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної парторганізації "Батьківщини", таке рішення ухвалила суддя Миколаївського окружного адміністративного суду Оксана Малих 24 листопада.

Таким чином суд задовольнив позов виконавчого комітету Миколаївської міської ради за підписом віце-мера Юрія Андрієнка до організаторів Євромайдану.

"Суддя Малих своє рішення аргументувала тим, що проведення акцій може призвести до масових безладів і порушення правил впорядкування: пошкодження асфальтового покриття під тиском наметів", - сказано у повідомленні.

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Адвокат Миколаївського Євромайдану Вікторія Москаленко упевнена, що дане рішення абсолютне незаконне, грубо суперечить Конституції України і нормам міжнародного права, ратифікованим Україною.

"Нами до суду були представлені всі докази, що акція має виключно мирний характер, були викликані як свідки городяни. У свою чергу, позивачі не надали жодного доказу для обґрунтування своїх тверджень про можливі зіткнення різних політсил. Крім того, ні позивач, ні суд не вказали норму Закону, у відповідності з якою можна обмежити проведення акцій", - повідомляє Москаленко.

Об'єднана опозиція на даний час готує необхідні документи для подачі апеляції на дане рішення адміністративного суду до суду вищої інстанції, а також до міжнародних судових інституцій.