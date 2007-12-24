Янукович влаштував фуршет для журналістів

Лідер Партії регіонів, голова опозиційного уряду Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що посилити самостійність регіонів можливо тільки за рахунок внесення змін до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, коментуючи стратегію реформ для України, розроблену Партією регіонів.

«Необхідно внести зміни до Конституції, щоб посилити самостійність регіонів, закріпити залежність влади від волі громадян і зняти існуючі суперечності між гілками влади», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів також вважає необхідним законодавчо закріпити виборність керівної ланки чиновників. «Це вимога часу, і всі ці зміни неможливо здійснити без судової реформи. Необхідно на законодавчому рівні забезпечити незалежність суддів і судів», - пояснив він.

В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що Партія регіонів уже розробила проект законопроекту про внесення змін до Конституції. «Ми використовували досвід європейських країн. Як у Німеччині, де порядок і закон передусім», - додав він.

Лідер Партії регіонів також заявив, що є прихильником створення двопалатного парламенту.

В.ЯНУКОВИЧ уточнив, що стратегія реформ складається з п`яти блоків – зміна Конституції, реформа соціальної сфери та охорони здоров`я, реформування промисловості, вибудовування прозорих відносин між владою та бізнесом, а також блок про міжнародні відносини України.

Після закінчення прес-конференції журналістів запросили на фуршет, причому це запрошення було озвучене в прямому ефірі трансляції прес-конференції на 5 каналі.