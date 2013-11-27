Баррозу і Ван Ромпей: Європа чекатиме на Україну у Вільнюсі та після нього

Провідники Євросоюзу зазначили, що метою програм ЄС на сході Європи є зближення країн регіону на основі спільних цінностей і цілей. А також побудова крок за кроком демократичного, заможного і стабільного сусідства на основі верховенства закону, повідомляє ТСН з посиланням на Газета.ру.

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"Без сумніву, у фокусі уваги буде Україна, з якою ми завершили переговори і парафували угоду про асоціацію та створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Наша пропозиція про його підписання у Вільнюсі залишається в силі", - наголосили європейські чиновники.

"Це зажадає необхідної політичної волі з боку України, рішучих дій і відчутного прогресу з питань, позначених в грудні 2012 року", - наголосили вони.

Ван Ромпей і Баррозу переконані, що підписання угоди надасть найкращу підтримку економічної ситуації в Україні, курсу реформ і модернізації у світлі побудови благополучного і стабільного майбутнього для всіх українців.

"Громадяни України знову продемонстрували в ці дні, що вони повністю розуміють і вітають історичний характер європейської асоціації", - відзначили автори статті.

Вони вважають, що від модернізації економіки та розширення ринків у підсумку мають виграти всі зацікавлені сторони.

"Більш міцні відносини з Європейським союзом не будуються за рахунок відносин між нашими східними партнерами та їхніми сусідами, такими як Росія. Ніхто не просить наших партнерів відмовитися від відносин з Росією чи скасувати їх угоди з Росією про вільну торгівлю", - відзначили лідери ЄС.

"Нашим східноєвропейським сусідам і всьому регіону в цілому ми пропонуємо перспективний стратегічне бачення, а також засоби для його досягнення. Але чи прийняти пропозицію ЄС, яка означає дотримання необхідних цінностей і стандартів, залежить від суверенного вибору наших партнерів – вибору, який повинен бути вільний від зовнішнього тиску і зроблений в інтересах власних громадян", - наголосили Баррозу та Ромпей.

"Європейський Союз готовий бути більш відкритим і надавати більшу підтримку тим , хто зацікавлений у реформах і модернізації", - натякнули вони.

Лідери ЄС наголосили, що на сході Європи відбуваються важливі зміни.

"За останні кілька років Європейський союз став найбільшим торговим партнером і джерелом інвестицій, суб'єктом політики і надійним партнером для більшої частини наших східних сусідів. І це тільки перші кроки. У кінцевому рахунку, Європа і східні партнери досягнуть успіху тільки як інтегрований континент без розділових ліній", - наголосили автори статті.