Тимошенко через Ющенка відклала засідання Кабміну на 2 дні (оновлена)
15:03, 24 грудня 2007Політика
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Повідомлення прес-секретаря прем`єра
Засідання Кабінету міністрів, яке планувалася провести сьогодні, перенесено на середу, 26 грудня.
Про це УНІАН повідомила прес-секретар прем`єр-міністра України Марина СОРОКА.
“Сьогодні відбулась зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, під час якої обговорювалось питання щодо підготовки та розгляду на засіданні уряду проекту державного бюджету на 2008 рік. Президент висловив бажання взяти участь у цьому засіданні. Тому сьогоднішнє засідання перенесено на середу”. – сказала М.СОРОКА.
За її словами, акредитація журналістів залишається дійсною на засідання уряду 26 грудня.
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