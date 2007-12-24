Тимошенко через Ющенка відклала засідання Кабміну на 2 дні (оновлена)

Засідання Кабінету міністрів, яке планувалася провести сьогодні, перенесено на середу, 26 грудня.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прем`єр-міністра України Марина СОРОКА.

“Сьогодні відбулась зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, під час якої обговорювалось питання щодо підготовки та розгляду на засіданні уряду проекту державного бюджету на 2008 рік. Президент висловив бажання взяти участь у цьому засіданні. Тому сьогоднішнє засідання перенесено на середу”. – сказала М.СОРОКА.

За її словами, акредитація журналістів залишається дійсною на засідання уряду 26 грудня.