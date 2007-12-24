Ющенко знайшов заміну Червоненку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив Валерія ЧЕРКАСКУ тимчасово виконуючим обов`язки голови Запорізької обласної державної адміністрації.

Текст Указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Довідка УНІАН. В.ЧЕРКАСКА народився 13 липня 1975 року у м. Харкові.

У 1997 році закінчив Харківський державний економічний університет, за фахом інженер-економіст; у 2001 році - Бердянський інститут підприємництва, менеджер-юрист. Двічі – у 2002 та 2006 р.р. - обирався депутатом Запорізької міської ради. Був головою Василівської райдержадміністрації Запорізької області.

З грудня 2006 року до сьогоднішнього призначення В.ЧЕРКАСКА обіймав посаду заступника голови Запорізької ОДА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент звільнив Є.ЧЕРВОНЕНКА з посади голови Запорізької облдержадміністрації у зв`язку з переходом на іншу роботу. Є.ЧЕРВОНЕНКО очолював Запорізьку ОДА з грудня 2005 року.