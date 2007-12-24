Томенко думає, що Янукович зробив європейський крок

Заступник лідера БЮТ Микола ТОМЕНКО вважає демократичним та європейським кроком створення Партією регіонів опозиційного уряду.

Про це йдеться у коментарі М.ТОМЕНКА, переданому УНІАН його прес-службою.

„Наша команда вже кілька років переконує своїх політичних опонентів у необхідності побудови такої політичної системи, в якій би суспільство чітко бачило альтернативу рішень не лише під час виборчої кампанії, а й в процесі діяльності влади після виборів”, - зазначив М.ТОМЕНКО.

Він нагадав, що ідея необхідності створення опозиційного уряду була вперше презентована командою БЮТ у законопроекті „Про парламентську опозицію”. Вона базувалася на тому, що меншість у Верховній Раді в обов’язковому порядку повинна презентувати стратегію своєї діяльності, а також склад опозиційного уряду, щоб мати можливість контролювати рішення діючої влади.

„На жаль, під час такої дискусії, коли наша команда перебувала в опозиції, представники тогочасної парламентської більшості - Партії регіонів, комуністи та соціалісти – були, м’яко кажучи, критично налаштовані щодо ідеї опозиційного уряду. Тепер, після того, як вони самі опинилися у меншості, Партією регіонів було вирішено реалізувати цю ідею”, - зазначив М.ТОМЕНКО.

На його переконання, створення опозиційного уряду - це цивілізований, європейський крок, який має залежати не лише від бажання опозиційних партій, а й від ухвалених відповідних правових засад для діяльності опозиційного уряду, що має стати нормою політичного життя України.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня Партія регіонів заявила про створення опозиційного уряду, який очолив лідер партії, колишній прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ.