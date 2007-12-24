Герман сказала, що стоїть за призначенням Богатирьової

Партія регіонів позитивно оцінює призначення одного зі своїх лідерів Раїси БОГАТИРЬОВОЇ секретарем Ради національної безпеки та оборони України.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомила народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

«Ми позитивно оцінюємо це призначення. Це дуже розумний і виважений вибір. Раїса Василівна може багато що зробити для подолання розділення країни», - сказала Г.ГЕРМАН.

Вона назвала Р.БОГАТИРЬОВУ «досвідченим, збалансованим політиком». «Ми раді цьому призначенню й знали про це ще зранку. Це призначення ще раз підтверджує те, що Президент налаштований на об`єднання країни», - підкреслила вона.