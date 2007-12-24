Ключковський побачив у Богатирьовій хороший знак

Призначення Раїси БОГАТИРЬОВОЇ на посаду секретаря РНБОУ є позитивним сигналом частині Партії регіонів, яка налаштована на конструктивну співпрацю з усіма гілками влади.

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН заявив народний депутат, член фракції НУ-НС Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

“Це хороший знак. Думаю, що це сигнал для тих, хто у складі Партії регіонів шукає конструктивну співпрацю”, - сказав він.

Водночас, зазначив Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ, глава держави тим самим дає зрозуміти радикально налаштованій частині Партії регіонів, що “без об’єднання зусиль” в Україні неможливо на краще змінити ситуацію. “Об’єднати Україну можна лише через пошук співпраці”, - сказав він.

Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ зауважив, що оцінювати ефективність цього призначення можна буде через деякий час. При цьому, його за словами, у зв’язку з цим призначенням перед парламентом стоятиме складне завдання, оскільки коаліція була схильна до того, аби саме Р.БОГАТИРЬОВА зайняла посаду першого заступника голови Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ №1251/2007 про призначення Р.БОГАТИРЬОВОЇ секретарем Ради національної безпеки і оборони України.