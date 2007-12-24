Депутатам на Новий рік можуть підкласти свиню
16:26, 24 грудня 2007Політика
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Законопроекти готові давно
Депутатську недоторканність можуть скасувати до кінця цього тижня, вважає представник "Нашої України-Народної самооборони" Роман Зварич.
Про це він заявив під час чату в агентстві Ліга.
"Відповідні законопроекти стосовно скасування необмеженої депутатської недоторканності у нас уже готові давно", - нагадав Зварич.
"Запевняю, що при першій нагоді, коли ВР зможе розглянути такий законопроект, наша фракція буде цього вимагати. Між іншим, це ще може трапитися до кінця цього тижня", - сказав він.
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