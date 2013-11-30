Майдан Незалежності огородили металевим парканом

09:51, 30 листопада 2013
Політика
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Беркутівців на Майдані близько ста осіб, ще близько п'ятдесяти - в підземному переході гріються гарячим чаєм.

На Майдані пару сотень беркутівців / Фото: Facebook / Johannes Wamberg Andersen

Після того, як міліція відтіснила людей з площі, тут нікого немає. Територія огороджена металевим парканом, та так сильно, що перекритий один вихід з метро.

За парканом стоять міліціонери. Вони в шоломах, бронежилетах, з кийками. Поруч з ними комунальники, які приїхали збирати новорічну ялинку. На металевий каркас вони кріплять "гілки".

Кореспондент "Комсомольської правди в Україні" передає, що на асфальті біля паркану видно плями крові. Але бійці "Беркута" їх не помічають. Стоять, суворо дивляться по сторонах. Їх на Майдані близько ста осіб, ще близько п'ятдесяти - в підземному переході гріються гарячим чаєм.

З офіційного повідомлення міліції, мітинг розігнали близько п'яти ранку. Оскільки на площі були сутички. Вночі на Євромайдан прийшли невідомі, після чого почалися бійки.

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