Майдан Незалежності огородили металевим парканом

Після того, як міліція відтіснила людей з площі, тут нікого немає. Територія огороджена металевим парканом, та так сильно, що перекритий один вихід з метро.

За парканом стоять міліціонери. Вони в шоломах, бронежилетах, з кийками. Поруч з ними комунальники, які приїхали збирати новорічну ялинку. На металевий каркас вони кріплять "гілки".

Кореспондент "Комсомольської правди в Україні" передає, що на асфальті біля паркану видно плями крові. Але бійці "Беркута" їх не помічають. Стоять, суворо дивляться по сторонах. Їх на Майдані близько ста осіб, ще близько п'ятдесяти - в підземному переході гріються гарячим чаєм.

З офіційного повідомлення міліції, мітинг розігнали близько п'яти ранку. Оскільки на площі були сутички. Вночі на Євромайдан прийшли невідомі, після чого почалися бійки.