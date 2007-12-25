Тарасюк: на основі НУ-НС не можна створити єдину партію

Лідер Народного руху України, народний депутат Борис ТАРАСЮК (“НУ-НС”) вважає безперспективною ідею створення єдиної партії на основі блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції.

«Як голова НРУ я повинен заявити, що ми не бачимо перспективи у створенні єдиної націонал-демократичної партії на основі блоку НУ-НС», - наголосив Б.ТАРАСЮК.

За його словами, саме Президент України Віктор ЮЩЕНКО і Секретаріат Президента винні в тому, що партії – учасники блоку НУ-НС віддалилися від ідеї створення єдиної партії.

Б.ТАРАСЮК висловив думку, що на основі НРУ та УНП має бути створена єдина політична сила. За його словами, тільки «ті партії правоцентристського спектру, якими є НРУ і УНП, які з’явилися із НРУ, можуть об’єднатися».

Б.ТАРАСЮК підкреслив , що НРУ не планує самоліквідовуватися.