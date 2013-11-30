Кокс розповів, коли його місія з Кваснєвським продовжить роботу в Україні

Про це в коментарі телеканалу БТБ заявив співголова місії Європарламенту в Україні Пет Кокс.

« Український уряд взяв таймаут, призупинивши підписання угоди. У висновках саміту це врахували. Там також зазначили, що українське суспільство виступає за європейську інтеграцію. Двері Європи залишаються відкритими », сказав він.

У зв'язку з цим Кокс зазначив, що Україна все ще має високі шанси на підписання угоди про асоціацію з ЄС.

«Для підписання потрібні дві сторони. Європейський союз готовий до підписання і бажає цього. ЄС тримає двері відкритими, угода залишається на столі, і потрібно лише бажання України », - підкреслив співголова місії Європарламенту.

Він також не виключив можливість продовження місії Кокса - Кваснєвського в Україні.

«Ми зустрінемося з лідерами Європарламенту 15 грудня о Брюсселі. Виходячи з коментарів президента Європарламенту Мартіна Шульца на саміті, дуже ймовірно, що найближчим часом нашу місію в тій чи іншій формі відновлять. Треба визначити умови та тривалість », - додав Кокс.