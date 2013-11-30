МЗС стурбований силовим протистоянням на Майдані

Про це йдеться у заяві МЗС, переданій його прес-службою УНІАН.

«У Міністерстві закордонних справ України поділяють глибоку стурбованість у зв’язку з силовим протистоянням на Майдані Незалежності протягом останньої доби, правову оцінку якому дасть об’єктивне розслідування, яке здійснюється за дорученням Президента України», - йдеться у документі.

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«Для Українського народу, який неодноразово демонстрував свою мудрість, толерантність та повагу до європейських цінностей, право на проведення мирних зібрань, свобода висловлювань та дотримання прав людини є наріжними принципами розбудови демократичного суспільства», - нагадали в МЗС.

Зовнішньополітичне відомство України висловило впевненість, що громадяни України «і цього разу продемонструють світові відданість цим цінностям, виявлять стриманість, не піддаватимуться на провокації».

«Україна залишається відданою захисту основоположних прав та свобод, а також впровадженню європейських норм і стандартів. МЗС України і надалі докладатиме рішучих зусиль для успішної реалізації євроінтеграційного курсу нашої держави», - запевнили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі «Беркут» жорстоко розігнав Євромайдан в Києві. За словами очевидців, близько 4-ї ранку тисячі бійців спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці ”Беркуту” відтісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б`ючи їх кийками. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.

Ті, кому вдалося врятуватися з Майдану Незалежності, знайшли прихисток у Михайлівському соборі на території монастиря, який тривалий час було оточено бійцями спецпідрозділу.