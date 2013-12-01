Ділова спільнота наголошує на недопущенні поглиблення кризи в країні

Про це йдеться у зверненні Українського союзу промисловців і підприємців, переданому УНІАН.

“Заходи за межами Конституції держави та принципів гуманності абсолютно неприпустимі в демократичній країні. Тому винні в нападі на мирних демонстрантів мають бути покарані незалежно від статуту та посади”, - цитує прес-служба УСПП президента організації Анатолія Кінаха.

Він наголосив, що в умовах серйозних внутрішніх та зовнішніх ризиків, які впливають на обстановку в країні, найважливішим завданням є збереження управління соціально-економічною та політичною ситуацією. «Треба докласти усіх зусиль, щоб не допустити поглиблення соціально-економічної та політичної кризи в країні. Вже кілька разів історія нас переконувала: там, де панує поглиблення протистояння та ескалація напруги, там переможців не буде взагалі», - зауважив Кінах.

Ділова спільнота переконана, що зараз уряду разом з парламентом необхідно розробити та представити народу чіткий план дій з подальшої євроінтеграції.

Нагадаємо, після жорстокого розгону Євромайдану в Києві в ніч на 30 листопада, сьогодні в столиці і по всій країні сотні тисяч громадян вийшли на акції громадянського протесту.