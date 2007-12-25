Прокуратура поставила Рудьковського в цікаве становище

Вчора прокуратура Києва розповсюдила заяву про завершення розслідуваннякримінальної справи за фактом розтрати екс-міністром транспорту і зв`язку Миколою Рудьковським коштів державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" у розмірі 392,9 тис. грн. Ці гроші, за інформацією слідства, пан Рудьковський витратив на політ чартерним рейсом до Парижа в особистих цілях. Згідно з заявою прокуратури, розслідування справи про розтрату екс-міністром ще $98 тис. на чартерний політ до Брюсселя ще триває, пише "Коммерсантъ-Україна".

На початку грудня Служба безпеки України заявила, що порушила кримінальну справу відносно Миколи Рудьковського. 14 грудня слідчий викликав пана Рудьковського в СБУ на допит як підозрюваного, після чого вибрав відносно екс-міністра запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Незабаром матеріали кримінальної справи за ч. 5. ст. 191 УК ("розтрата чужого майна в особливо великих розмірах"), що передбачає покарання у вигляді позбавлення свободи строком до 12 років з конфіскацією майна, були передані в прокуратуру Києва для проведення досудового розслідування.

За словами прокурора Києва Євгена Блажівського, в ході розслідування справи державне звинувачення одержало "достатньо доказів" і має намір передати справу до суду. "Якби у кримінальної справи не існувало судової перспективи, ми б її закрили", - заявив пан Блажівський. "12 років тюремного ув’язнення, передбачені статтею, за якою порушено справу, - це дуже істотне покарання, але і сума розтрати теж була серйозна", - додав прокурор.

Згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, після завершення досудового слідства прокуратура зобов`язана повідомити про це обвинуваченого, а також надати йому для ознайомлення матеріали справи. Після цього документи будуть направлені до суду. "Людина, яка звинувачується, має право ознайомитися зі справою, і ми передамо Миколі Рудьковському всі необхідні матеріали найближчим часом", - сказав вчора Євген Блажівський.

Вчора Ъ вдалося зв`язатися з Миколою Рудьковським, проте він попросив відкласти обговорення кримінальної справи на "день-два". "Я не хочу відповідати вам, - сказав екс-міністр. – Я зараз знаходжуся в дуже такому цікавому становищі і прошу поставитися до цього з розумінням". Про яке саме становище йде мова, пан Рудьковський не уточнив.