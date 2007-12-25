Гриценко відповів Ющенку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не розуміє ні армії, ні реформ, які в ній відбуваються.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН сказав екс-міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО, коментуючи слова В.ЮЩЕНКА щодо зменшення рівня бойової готовності в армії.

«Якби йшлося про професійну дискусію, я міг би наводити десятки аргументів, що підтверджують підвищення боєздатності Збройних сил і системний характер змін на краще. Але оскільки про фаховий підхід не йдеться, обмежусь коротким зауваженням», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

«На жаль, за три роки Президент так і не зміг зрозуміти ні армії, ні змісту та глибини тих реформ, які в ній проводяться», - підкреслив він. «Можливо, тому рівень довіри до армії в суспільстві багатократно перевищує рівень довіри до Верховного головнокомандувача», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 24 грудня, В.ЮЩЕНКО під час представлення новопризначеного міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА заявив, що «точка падіння боєготовності Збройних сил досягнута», і що «нижче нинішнього рівня боєздатності Збройні сили вже не будуть опускатись».

Водночас 10 листопада В.ЮЩЕНКО, перебуваючи у президентському полку, схвально охарактеризував діяльність керівництва Міноборони, зауваживши, що в цьому відомстві порядок.