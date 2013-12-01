Українці у Варшаві провели акцію протесту проти силового розгону Майдану (доповнено)

Як передає кореспондент УНІАН, акція відбулася сьогодні біля посольства України у Польщі і тривала близько двох годин. Серед учасників пікету найбільше було студентів. Вони тримали в руках транспаранти та прапори України, Польщі, Білорусі та Євросоюзу.

Один із активістів варшавського Євромайдану Ростислав Крамар під час свого виступу закликав зробити все можливе, аби змінити владу в Україні вже зараз, не чекаючи 2015 року, бо ”потім може бути запізно”.

Він гостро розкритикував силовий розгін демонстрантів у Києві українською владою, заявивши, що історію України сьогодні творять учасники демонстрацій за європейську інтеграцію України.

Протестна акція під посольством пройшла без жодних інцидентів.

Учасники акції тримали плакати з надписами ”Моя хата не скраю, без Європи свого життя не уявляю”, ”Геть владу, влада убиває”, ”Янукович не Україна, Ми не пробачимо”, ”Ми у Європі, а батьки в жо…і”, ”Банду геть!”. ”Ні владі бандитів”. ”Ми Українці - не можемо бути спокійними”. ”Новий рік з новим Президентом”, ”Яника на Йолку”.

Один із учасників тримав теж транспарант з рефреном відомої пісні українського гурту ”Мертвий півень”: ”Влада, як влада. Суцільні, курва, бандити”.

В акції взяли участь не лише українці, але також поляки та білоруси, котрі у своїх виступах заявляли про підтримку акції громадян України за євроінтеграцію.

”Київ-Мінськ-Варшава - спільна справа”, - скандували учасники акції.

На організованому українцями через соціальну мережу facebook мітингу виступив теж відомий польський дисидент та головний редактор однієї із найавторитетніших у Польщі щоденних видань Gazeta Wyborcza Адам Міхнік.

Він заявив про свою підтримку українців, котрі протестують за європейську інтеграцію та побажав, аби збулися мрії українців про приєднання їхньої держави до Євросоюзу.

”Нехай вам доля сприяє, нехай Бог допомагає, Нехай живе вільна, щаслива та демократична Україна в ЄС”, - сказав він.

Ще один із активістів Тарас Кравець заявив, що українська влада відмовилася від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом та наважилася на силовий розгін демонстрантів у Києві за вказівкою з Москви.

”Без України немає російської імперії. Цей сценарій (подій) писався не в Києві”, - сказав він, а учасники акції закричали, що його підготував Президент РФ Володимир Путін.

Після цього учасники почали скандувати ”Україна без Путіна”.

Кравець також закликав до рішучих дій, зауваживши, що в іншому випадку Україна втратить шанс позбутися чинної влади.

”Якщо втратимо цей шанс, то виборів в 2015 році не буде”, - сказав він.

Учасники мітингу, серед яких були також дорослі з дітьми, неодноразово зустрічали оплесками виступи активістів та вигукували: ”Слава Україні, Героям Слава” та ”Ганьба” для української влади.

Перед учасниками акціями також виступив посол України у Варшаві, котрі засудив застосування сили проти учасників мирної акції в Києві та запевнив, що українська влада надалі планує працювати задля євроінтеграції України.

Акцію українців активно висвітлювати більшість найвідоміших польських телеканалів.

Активісти оцінили кількість учасників акції від 1 до 1,2 тисяч чоловік.