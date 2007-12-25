Ющенко полетів у Грузію
10:28, 25 грудня 2007Політика
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Глава держави зустрінеться з Саакашвілі і опозицією
Президент України Віктор Ющенко відбув з одноденним робочим візитом до Грузії. Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Планується, що в ході візиту Президент України проведе зустріч з в. о. Президента Грузії Ніно Бурджанадзе.
Крім того, заплановані зустрічі Президента України з кандидатом в Президенти Грузії Михаїлом Саакашвілі та представниками опозиційних політичних сил Грузії.
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