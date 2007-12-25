Яценюк може повторити свій минулорічний успіх

На завтрашній благодійний «Аукціон надій» голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК знову надав свій лот.

Про це УНІАН повідомили в Університеті банківської справи НБУ, який є організатором цього благодійного аукціону.

За даними прес-служби університету, А.ЯЦЕНЮК вдруге поспіль бере участь в “Аукціоні надій”. Торік саме його лот – міністерський портфель, було продано за найвищу ціну. Між тим, організатори не називають цьогорічний лот А.ЯЦЕНЮКА, зазначивши лише, що це буде надзвичайно цінна річ.

Також організатори «Аукціону надій» отримали лоти від популярного телеведучого Савіка ШУСТЕРА, художниць Євгенії ГАПЧИНСЬКОЇ та Вікторії ПРОЦІВ.

Зокрема, С.ШУСТЕР подарував студентам Львівського інституту банківської справи УБС НБУ, які проводитимуть аукціон, красивий сувенір, який він привіз із Венеції. Відома київська художниця Є.ГАПЧИНСЬКА передала експонати зі своєї власної галереї. Картина під назвою «Свіжі новини» - таким є лот львівської художниці В.ПРОЦІВ.

Крім того, свої лоти уже надали співак Володимир ГРИШКО, футболіст Владислав ВАЩУК, дизайнер Роксолана БОГУЦЬКА, співачка Ніна МАТВІЄНКО та письменник Юрій АНДРУХОВИЧ.

Як повідомили організатори аукціону, всі зібрані на заході кошти буде спрямовано на закупівлю інкубаторів для виходжування недоношених немовлят.

За даними прес-служби Університету банківської справи НБУ, нестача інкубаторів для виходжування недоношених немовлят є надзвичайно актуальною для Комунального міського клінічного пологового відділення №1, що на вул. Мечнікова у Львові. Поки що у лікарні лише два інкубатори, а необхідно як мінімум п’ять, адже немовлята не можуть чекати у черзі. Інкубатор екстра класу коштує майже 75 тис. грн.

Як повідомлялося, перший «Аукціон надій» відбувся у Львові 26 грудня 2006 року. За зібрані студентами кошти було придбано комп’ютерний клас для вихованців Городоцької школи соціальної реабілітації. Торік на аукціон були виставлені лоти від 10 осіб, які користуються симпатією львів’ян, - зокрема, від дружини Президента України Катерини ЮЩЕНКО, режисера Романа ВІКТЮКА, актора та режисера Богдана СТУПКИ, міністра А.ЯЦЕНЮКА, переможця шоу „Танці з зірками-1”, зірка „95 кварталу” Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО, лідера групи „ВВ” Олега СКРИПКИ, ведучої телеканалу „1+1”, народного депутата Ольги ГЕРАСИМ’ЮК, відомого модельєра Оксани КАРАВАНСЬКОЇ, українського богатиря Василя ВІРАСТЮКА.