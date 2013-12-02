Україна відновить закупку російського газу, якщо ціну знизять - Янукович

Україна готова відновити закупку російського газу за умови зниження його ціни.

Про це сказав Президент України Віктор Янукович в інтерв’ю журналістам українських телеканалів.

«Сьогодні, коли ми ведемо з ними (РФ - УНІАН) переговори, вони нас запитують: «Ви готові відновити український споживчий ринок для Росії?» Ми кажемо, що готові за єдиної умови, що ви нам зменшите ціну на газ», - підкреслив Президент.

Він зауважив, що метою політики України в цьому питанні є позбавлення «вкрай невигідної ціни».

За словами Януковича, «це і призвело до скорочення обсягів споживання російського газу».

Президент підкреслив, що Росія також несе втрати від цього. «Вони почали втрачати ринок України, і їм не вигідно його втрачати», - зауважив Янукович.