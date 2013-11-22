Євромайдани збираються у всіх містах України (фото)

Акції протесту проти розпорядження уряду, яким припинена підготовка до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, проходять зараз у більш ніж десяти містах України: Києві, Львові, Харкові, Чернівцях, Черкасах, Донецьку, Чернігові, Дніпропетровську, Кіровограді, Тернополі, Івано-Франківську та ін.

Як передає кореспондент УНІАН, зараз в Черкасах на Соборній площі проходить мітинг на підтримку євроінтеграції України та київського Майдану. На площі зібралися більше тисячі осіб. Мітинг проходить на сходах Черкаської ОДА, вхід в будівлю заблокували кордон міліції і мітингувальники .

Учасники акції «Україна - це Європа» мирно витіснили невеликий мітинг на підтримку Януковича, який також зібрався на Соборній площі і намагався перекричати виступаючих.

У Чернівцях близько 17.00 також розпочався стихійний мітинг.

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу беруть участь близько 500 вчителів міста та області, молодь - переважно студенти.

На центральній площі встановлено три намети, в яких розпочато збір підписів за підписання асоціації з ЄС. Виступаючі, в основному, закликають агітувати родичів і самим їхати 24 листопада о Київ на загальноукраїнський мітинг опозиції.

В даний час на центральній площі міста, де проходить мітинг, не видно жодного правоохоронця.

У Львові при обласній раді створили Координаційний штаб ЄвроМайдана.

Учасники засідання Координаційної штабу, на яке прийшли понад 150 осіб, закликали і надалі проводити всі акції без партійної символіки.

Як повідомляв УНІАН, увечері 21 листопада під час акції протесту проти відмови влади підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, на який біля пам'ятника Тарасу Шевченку зібралося більше 100 студентів львівських вузів.

Активісти закликали громадян прийти 22 листопада в 19.00 до пам'ятника Тарасу Шевченку на акцію протесту проти рішення уряду призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

У Харкові активісти акції протесту проти рішення уряду про припинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом поки не планують встановлювати намети.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив учасник «ЄвроМайдана» Дмитро Пилипець.

«Від наметів, швидше за все, відмовимося. Влада після 2004 року неадекватно реагує на намети. Це неефективна форма, тому що людей просто можуть розігнати», - сказав він.

Пилипець також зазначив, що зараз на площі Свободи в Харкові навпроти облдержадміністрації зібралися близько 50 незгодних з рішенням уряду, і їх кількість продовжує збільшуватися. «Люди продовжують підходити з роботи», - сказав активіст.

За його словами, учасники акції протесту тримають національні прапори і прапор Європейського Союзу.

У Донецьку сьогодні ввечері біля пам'ятника Т. Шевченку також пройшов мітинг на підтримку європейської інтеграції України, а також Майдану в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, майже 100 мітингувальників, які зібралися в центрі Донецька, прийшли без партійної символіки, але з національними прапорами України, а також з прапором і прапорцями Євросоюзу.

Серед учасників мітингу, більшу частину яких склала молодь, звучали заклики виїжджати до Києва «для підтримки ЄвроМайдана».

Учасники акції пояснили, що сьогодні вони прийшли на мітинг, відгукнувшись на заклики в соціальних мережах.

В Одесі на Думській площі, поруч з мерією, також проходить акція протесту проти припинення урядом процесу підготовки до укладення Україною Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Як передає кореспондент УНІАН, на площі зібралося близько 500 осіб.

Перед початком заходу прозвучав Гімн України. Учасники даної акції «Одеса - курс Євро» (переважна більшість молоді та середнього віку люди) тримають прапори України і гасла, що закликають до звільнення Юлії Тимошенко та вступу України до Євросоюзу.

Бажають виходять до встановленого поруч з монументом мікрофону, щоб висловитися проти затягування підписання угоди про асоціацію з ЄС.

Біля пам'ятника Пушкіну також встановлені два намети, з яких молоді люди роздають листівки із закликом сказати «так» Європі і «ні» Митному союзу з Росією, Білоруссю і Казахстаном.

Близько 500 жителів Вінниці під проливним дощем підтримали акцію «ЗА» європейські цінності.

Акція супроводжувалась прапорами України та Євросоюзу. Люди стояли із плакатами «Україна – це Європа».

На початку акції зазвучала нова патріотична пісня Бронюка «Люби ти Україну!».

Журналіст Ковальський переконаний, що не повинні два, три «дядьки» вирішувати – куди йти Україні і за якими законами жити. «Сьогодні тут зібрались небайдужі і ті, які не бояться, що їх запишуть на відео різні організації. Ми тут, тому що ми не боїмося сказати, що ми - українці, ми – вінниччани, ми живемо в Європі і хочемо жити в Європі. Вінниця – європейське місто, Україна – європейська держава, ми хочемо жити цивілізовано, культурно, демократично», - сказав Ковальський.

Учасники зібрання прийняли текст резолюції – «Вінниця ЗА Європу!» згідно з яким вінничани не погоджуються із рішенням Кабміну від 21 листопада, вони прагнуть бути європейською країною та переконані, що «майбутнє України тільки у вільній Європі».

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабінет міністрів України прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами.