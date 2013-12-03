Влада «засяде в окопах», а опозиція намагатиметься втримати Майдан - Карасьов

Для влади на сьогодні важливою буде тактика – “всі по своїм окопам”, а опозиція натомість намагатиметься тримати Майдан у мобілізованому стані.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив політолог Вадим Карасьов.

Він зазначив, що сьогоднішні події засвідчили, що влада звела протистояння з опозицією до нічиї. “Нокдаун, який їй послала опозиція і багатотисячний Майдан в неділю так і не став капітуляцією. Влада вистояла, прийшла в себе, організувалась, подавила потенційний бунт в своїх рядах і майже одноголосно не проголосувала за відставку Азарова, розуміючи, що відставка Азарова була б першою серйозною перемогою опозиції і Майдану. Опозиція б далі розвивала успіх і ініціатива остаточно перейшла б на її протестуючих на майданах людей. Тому влада зробила все, щоб не довести справу до відставки”, - сказав Карасьов.

“Для влади сьогодні важливо, очевидно, тактика – всі по своїм окопам: влада захищає себе владними можливостями і ресурсами і чекатиме президентських виборів 2015 року. Протестують люди, нехай протестують. Мають право. Все інше працює в шатному режимі. Уряд на місці, АП – на місці, ВР працює, Президент працює. А що опозиції? Чекати 2015 року? Але Майдан не хоче чекати і він не може стояти цілий рік. Іти на штурм і наразитись на критику в радикалізмі? Теж виникає питання. Тому, очевидно, опозиції зараз, що потрібно – вона буде намагатись тримати Майдан в мобілізованому стані. Для цього Майдан потрібно водити кудись – на Кабмін, на АП, на блокування якихось установ. По-друге, постійно розхитувати човен влади. Але це теж тактика, яка не означає автоматичного успіху. Тому виникає патова ситуація: Майдан і опозиція не можуть перемогти владу, а влада не може сьогодні перемогти і розчавити її. Ніхто не програє, але ніхто й не виграє поки що”, - наголосив політолог.

Читайте також: Після провалу голосування за відставку уряду Україну очікує затяжне протистояння - Фесенко

В той же час він зазначив, що на цьому тлі – влади, яка не програла, і опозиції, яка не програла, - починає програвати країна і її економіка. Тут, на його думку, вирішальне слово має сказати третя сила – авторитетні люди, які створювали українську державність.