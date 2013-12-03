Після провалу голосування за відставку уряду Україну очікує затяжне протистояння - Фесенко

Голова центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко прогнозує, що після провального голосування у парламенті за відставку уряду Україну очікує затяжне протистояння.

Таку думку політолог висловив у коментарі УНІАН.

"Після сьогоднішнього дня вирішити питання можна шляхом переговорів. Але до них не готові ні влада, ні опозиція, а тому треба залучати міжнародні організації. Є й інший варіант - силовий. Але якщо ситуація розвиватиметься так, то це дуже і дуже небезпечно для влади і для всіх. Зараз можу сказати, що нас чекатиме дуже тривале протистояння", - сказав Фесенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР не змогла відправити уряд у відставку: «за» проголосували 186 народних депутатів із 338, зареєстрованих у сесійній залі.

Ініціаторами відповідної постанови були лідери опозиційних фракцій. Після цього вони закликали учасників акції протесту блокувати Адміністрацію Президента до виконання їхньої вимоги - відправити уряд у відставку.