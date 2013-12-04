Євромайдан перейшов на нічний режим

До ночі в таборі демонстрантів стало значно менше людей, протестувальники з Києва поїхали ночувати по домівках, а приїжджі вирушили на нічліг в захоплені протестуючими міську мерію, будинок профспілок і намети, розбиті на площі, пише РІА Новости.

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Опівночі священики зі сцени прочитали молитву для мітингувальників, які залишилися на площі. При цьому комендант наметового містечка, опозиційний депутат українського парламенту Андрій Парубій попросив людей бути пильними, оскільки, за його словами, влада може в будь-який момент зробити спробу розігнати демонстрантів. Він попросив всіх бажаючих записуватися в нічний караул.

Масові акції прихильників євроінтеграції в Києві та інших регіонах України проходять з 21 листопада після оголошення урядом про припинення підготовки угоди про асоціацію з ЄС, яке планувалося оформити на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі.

У суботу спецназ МВС "Беркут "розігнав "евромайдан" в центрі Києва. У неділю в Києві відбувся багатотисячний мітинг, що закінчився захопленням будівлі київської мерії і масовими сутичками протестувальників з міліцією.