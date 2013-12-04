Учасники мітингу біля АП вимагають відставки української влади

Як передає кореспондент УНІАН, біля АП з боку вулиці Лютеранської триває мітинг.

Кількість людей, які пікетують АП, зросла внаслідок підходу нових мітингувальників зі сторони Майдану Незалежності. Мітингувальники і міліціонери ведуть себе мирно.

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Мітингуючі виступають з імпровізованої сцени, встановленої на мікроавтобусі з гучномовцями. Закликають до відставки уряду та президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку кілька тисяч мітингувальників вирушила з Майдану Незалежності до блокування Адміністрації Президента.

Як повідомили організатори, метою ходи є підсилення пікету, який на сьогодні виставлений біля Адміністрації Президента з боку вулиці Лютеранської.