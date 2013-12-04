У лікарнях залишаються 9 постраждалих після сутичок в центрі Києва

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на засіданні колегії КМДА директор Департаменту охорони здоров'я Віталій Мохорєв.

За його словами, всі 9 пацієнтів мають ушкодження середнього та легкого ступенів. Люди перебувають на стаціонарі Лікарні швидкої допомоги, Олександрівській лікарні, а також у 18-й та 9-й лікарнях.

На тему: "Беркут" розігнав Євромайдан за 10 хвилин - очевидець

За інформацією Мохорєва, з 30 листопада загалом по медичну допомогою до бригад швидкої та у лікарні звернулось 305 осіб, з яких 120 було направлено у стаціонари.

“Жодного смертельного випадку в наших медичних закладах серед тих, хто звернувся за допомогою, немає”, - наголосив Мохорєв, коментуючи розповсюджену в окремих ЗМІ інформацію щодо загибелі однієї людини під час сутичок.

Мохорєв повідомив, що наразі щодня додатково для забезпечення меддопомоги задіяно від 6 до 12 автомобілів швидкої допомоги.