НУ-НС: ініціатива Януковича на голову не налазить

“Головним лейтмотивом Януковича щодо внесення змін до Конституції є теза про виборність губернаторів та надання прав регіонам. Видається, що людина просто не має елементарного розуміння, що таке адміністрації і яким законом вони регулюються”, - сказав Офіційному сайту блокународний депутат, член фракції “Наша Україна – Народна Самооборона” Анатолій Матвієнко.

“Якщо наголос робиться на тому, що головне – це вибори губернаторів , то це не що інше, як федералізм”, - переконаний Матвієнко.

“Якби мова йшла справді про децентралізацію, то нагадаю, що децентралізація передбачає передачу максимальної кількості повноважень місцевим громадам (селу, селищу, місту). А район і область - це рівень місцевого самоврядування і спільних інтересів територіальних громад”, - пояснив він.

“Тому якщо він ні слова не говорить про територіальну громаду, а говорить тільки за регіони, то це не що інше, як абсурд, який на голову не налазить”, - підкреслив Матвієнко.

“Такі заяви свідчать про те, що патріотичності і відповідальності ці політики не мають. Їм головне – не Україна, а корито”, - наголосив Матвієнко.