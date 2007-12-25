ПР дала Богатирьовій час на роздуми - до завтра (оновлена)

Президія Партії регіонів не погодилась з тим, щоб Раїса БОГАТИРЬОВА обійняла посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив народний депутат України Василь ХАРА.

Він зазначив, що Р.БОГАТИРЬОВА має визначитися до завтра щодо своєї позиції.

Як сказав В.ХАРА, «вона прийняла сама особисто рішення щодо посади РНБО і має час подумати до ранку». Тепер все залежить від її особистого рішення, додав депутат.

За словами В.ХАРИ, судячи із ситуації, все-таки Р.БОГАТИРЬОВА погодилася раніше з тим, щоб обійняти посаду, але, «правда, там вийшло таким чином, що вона просила час, щоб погодити своє рішення з політичною силою».

Він підкреслив, що досить некоректно, що указ вийшов раніше, ніж відбулися консультації всередині партії.

Як повідомляв УНІАН, 24 грудня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про призначення Р.БОГАТИРЬОВОЇ секретарем РНБО. Водночас лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Р.БОГАТИРЬОВА не давала згоди на призначення її на цю посаду. В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що “ми ухвалили рішення про перехід до опозиції і це не передбачає нашої участі в керівництві державою. Ми не можемо очолювати державні інститути, які реалізовуватимуть програми, що не співпадають з нашим баченням перспективи України”.

За словами лідера Партії регіонів, “це - принципове питання і, я переконаний, що в такому ставленні до факту появи указу Президента про призначення Раїси БОГАТИРЬОВОЇ секретарем РНБО (без її на це згоди) мене підтримають члени Президії Політради на засіданні 25 грудня”.