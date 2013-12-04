Рибак переконаний, що Янукович не розпустить парламент

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак переконаний, що Президент Віктор Янукович не розпускатиме парламент.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на брифінгу.

“Я не бачу на сьогоднішній день, що Рада буде розпущена”, - зауважив Рибак.

За його словами, парламент нинішнього скликання, ухваливши євроінтеграційні закони, зробив більше для України, ніж за попередні 10 років.

При цьому голова ВР зазначив, що саме це об'єднало нинішній парламент.

Рибак підкреслив, що необхідно знайти і так вирішити питання, щоб об'єдналося “суспільство, об'єднався Схід і Захід країни”.

“Нам тут жити всім разом. Мені, як голові Верховної Ради, сьогодні нема куди їхати, ніде мене за кордоном і моїх дітей не чекають, тому я буду робити все, щоб об'єднати парламент, щоб об'єдналась Україна”, - сказав Рибак.

Він переконаний, що за декілька днів політичні сили в парламенті “знайдуть порозуміння”. “Я вірю в це”, - додав Рибак.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада учора, 3 грудня, не змогла відправити Кабмін у відставку: за проект постанови, внесений опозицією, щодо відповідальності уряду, проголосували лише 186 народних депутатів.

Після цього опозиційні лідери заявили, що блокуватимуть роботу парламенту.

Сьогодні, 4 грудня, лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що опозиція блокуватиме роботу ВР до виконання владою ключових вимог: відставка уряду, припинення політичних переслідувань, звільнення екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко та 9 засуджених учора активістів, які були затримані після сутичок біля Адміністрації Президента 1 грудня.

Сьогодні, 4 грудня, лідер «Третьої української республіки» Юрій Луценко висловив думку, що Верховна Рада має бути заблокована аж до її розпуску.

За словами Луценка, що нині, на відміну від ситуації в державі 2004 року, “ми сьогодні не маємо інструменту для змін, у нас немає юридично визначених виборів для зміни ситуації”.

“І тому блокування опозицією Верховної Ради України є надзвичайно важливим. Сьогодні всі три фракції парламентської опозиції мають докласти максимум зусиль для ефективного блокування парламенту аж до його розпуску”, - сказав Луценко.