Томенко: Парламент поки не буде працювати

10:22, 04 грудня 2013
Політика
968 0

Народний депутат з фракції «Батьківщина» Микола Томенко відзначає, що парламент поки що не працюватиме

Турчинов не бачить сенсу в консультаціях

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

«Мені здається, що сьогодні Президент повинен ухвалювати рішення про відставку уряду, оскільки зрозуміло, що поки що ми не маємо тут голосів. А без розв'язання питання відставки Захарченка і відставки уряду, як ми розуміємо, парламент не буде працювати, і поки що всі залишаються на своїх позиціях», - сказав Томенко.

Водночас народний депутат від “Батьківщини” Олександр Турчинов, відповідаючи на запитання журналістів, чи проводяться якісь консультації, зауважив, що сенсу у проведенні консультацій немає.

На тему: Рада провалила голосування щодо відставки Кабміну Азарова (оновлено)

Своєю чергою лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк поки взагалі відмовляється давати будь-які коментарі.

Як повідомляв УНІАН, ВР учора, 3 грудня, не змогла відправити Кабмін у відставку: за проект постанови, внесений опозицією, щодо відповідальності уряду, проголосували лише 186 народних депутатів.

Після цього опозиційні лідери заявили, що блокуватимуть роботу парламенту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter