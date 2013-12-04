Томенко: Парламент поки не буде працювати

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

«Мені здається, що сьогодні Президент повинен ухвалювати рішення про відставку уряду, оскільки зрозуміло, що поки що ми не маємо тут голосів. А без розв'язання питання відставки Захарченка і відставки уряду, як ми розуміємо, парламент не буде працювати, і поки що всі залишаються на своїх позиціях», - сказав Томенко.

Водночас народний депутат від “Батьківщини” Олександр Турчинов, відповідаючи на запитання журналістів, чи проводяться якісь консультації, зауважив, що сенсу у проведенні консультацій немає.

На тему: Рада провалила голосування щодо відставки Кабміну Азарова (оновлено)

Своєю чергою лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк поки взагалі відмовляється давати будь-які коментарі.

Як повідомляв УНІАН, ВР учора, 3 грудня, не змогла відправити Кабмін у відставку: за проект постанови, внесений опозицією, щодо відповідальності уряду, проголосували лише 186 народних депутатів.

Після цього опозиційні лідери заявили, що блокуватимуть роботу парламенту.