Третьяков вважає нинішній парламент найгіршим в історії

На думку народного депутата Олександра Третьякова, ефективність роботи нинішнього скликання Верховної ради, з якого 95 відсотків парламентаріїв знову балотуються або керують виборчими кампаніями інших, дорівнює нулю. При цьому сесія Верховної Ради, що почалася, триватиме до грудня.

«Все, що можна було зробити деструктивного за п'ятирічний період, ця Рада вже зробила, - підсумував депутат в інтерв'ю журналістам. - Під час найтяжчої світової економічної кризи 2008 року Рада вставляла палиці в колеса уряду Тимошенко і не давала йому працювати, пізніше повернула Януковичу повноваження Кучми, прийняла Податковий кодекс, що знищує малий і середній бізнес, підписала Харківські угоди, що обмежують суверенітет України. І вже розпочавши нову виборчу кампанію, зусиллями в тому числі ганебних «тушок» - перебіжчиків з опозиції у владу, ухвалила мовний закон, що розколов країну».

На думку Третьякова, для однієї каденції це забагато. «Цьому парламенту, найгіршому в нашій історії, час піти. А слідом за ним - цьому уряду і цьому президенту. І чим швидше, тим краще для країни», - підкреслив опозиційний депутат.

Нагадаємо, що Олександр Третьяков балотується на виборах-2012 за мажоритарним округом № 218, що об'єднує частини Святошинського та Оболонського районів столиці.