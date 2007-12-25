Нові нардепи від БЮТ та НУ-НС склали присягу (список)

Голова Верховної ради Арсеній ЯЦЕНЮК відкрив сьогоднішнє засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, щойно зареєстровані сьогодні Центральною виборчою комісією народні депутати склали присягу. ЯЦЕНЮК поінформував про входження нових нардепів до складу фракцій НУ-НС та БЮТ.

Присягу народного депутата склали шестеро представників блоку НУ-НС і восьмеро представників БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, від блоку "Наша Україна – Народна самооборона" склади присягу народного депутата Ярослав ДЖОДЖИК, Едуард ЗЕЙНАЛОВ, Сергій ВАСИЛЕНКО, Ярослав КЕНДЗЬОР, Микола КРУТЬ, Андрій ПАРУБІЙ.

Від Блоку Юлії Тимошенко - Василь КРАВЧУК, Олександр ГУДИМА, Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, Антоніна БАЛЮРА, Микола ПОТАПЧУК, Сергій КОШИН, Борис ШИЯНОВ та Олексій ЗАРУДНИЙ.