Виконавча служба завтра звільнятиме адмінбудівлі в центрі Києва

Згідно з рішенням суду, мітингувальники мають полишити КМДА та перестати блокувати Кабмін.

Завтра вранці представники Державної виконавчої служби України прибудуть до будівель Київської міської державної адміністрації та Кабінету міністрів для оголошення рішення суду щодо звільнення захоплених пікетувальниками державних приміщень. Як передає кореспондент УНІАН, відповідна інформація розміщена на офіційному сайті Державної виконавчої служби. У повідомленні зазначається, «5 грудня 2013 о 10:00 біля центрального входу будівлі уряду та об 11:00 біля будівлі КМДА розпочнуться виконання рішень суду про заборону будь-яким особам вчиняти дії щодо блокування уряду та КМДА».

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