Суд постановив мітингувальникам звільнити захоплені адмінбудівлі - генпрокурор
Пшонка звернувся до учасників масових акцій.
Генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявляє, що є рішення суду про звільнення адміністративних будівель у столиці, які захопили учасники антиурядової акції.
Про це Пшонка заявив у відеозверненні, яке розміщено на офіційному сайті ГПУ.
“Звертаюсь до всіх учасників і організаторів масових акцій: стосовно усіх захоплених приміщень є рішення суду з чіткою вимогою – звільнити захоплені будівлі. Не порушуйте закон, звільніть приміщення, не блокуйте органи державної влади, не провокуйте сутички”, - йдеться у відеозверненні генпрокурора.
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Як повідомляв УНІАН, у Києві другий тиждень проходять багатотисячні акції проти політики української влади.
1 грудня активісти Євромайдану зайшли у Будинок профспілок і будівлю Київської міської державної адміністрації, де перебувають досі.
Активісти заявили, що у приміщенні КМДА проходять Загальні збори киян і зустрічі народних депутатів з виборцями.
У будівлі КМДА продовжує працювати пункт обігріву та медичної допомоги учасникам масових протестів.
Сьогодні, 4 грудня, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявив, що влада не має претензій до людей з числа учасників акції протесту, що перебувають в будівлі КМДА.
З 1 грудня у столичному Будинку профспілок працює цілодобовий прес-центр Штабу національного спротиву, прес-центр для журналістів та відкрито Координаційний центр правового захисту.
Сьогодні Федерація профспілок України заявила, що працює у штатному режимі та надає допомогу учасникам антиурядової акції.